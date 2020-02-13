В Белой Церкви в одном из подвалов многоэтажного дома обнаружили тротил, полиция эвакуировала жителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Опасную находку обнаружили в подвале новые жильцы. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

Отмечается, что полиция провела эвакуацию почти двухсот жителей 70 квартир многоквартирного дома. На месте происшествия работают полицейские, спасатели, газоснабжение временно отключено.

Напомним, 27 декабря возле жилого дома по улице Шоссейной в Николаеве нашли гранату, из-за чего полиция оцепила квартал.