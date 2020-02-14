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Глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю.
Об этом он заявил на церемонии, посвященной 40-му дню со дня смерти верховного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани, сообщает Reuters.
Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если «на то будут основания».
— Если вы сделаете малейшую ошибку, мы поразим вас обоих, - рассказал генерал-майор Хуссейн Салами.
Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.
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Глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю.
Об этом он заявил на церемонии, посвященной 40-му дню со дня смерти верховного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани, сообщает Reuters.
Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если «на то будут основания».
— Если вы сделаете малейшую ошибку, мы поразим вас обоих, - рассказал генерал-майор Хуссейн Салами.
Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь пощечина для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.