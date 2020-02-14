Глава элитной революционной гвардии Ирана генерал-майор Хуссейн Салами пригрозил готовностью нанести удар по США и Израилю.

Об этом он заявил на церемонии, посвященной 40-му дню со дня смерти верховного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани, сообщает Reuters.

Салами заявил, что его гвардия может поразить США и Израиль, если «на то будут основания».

— Если вы сделаете малейшую ошибку, мы поразим вас обоих, - рассказал генерал-майор Хуссейн Салами.