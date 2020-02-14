За прошедшие сутки, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

В частности, пожары происходили в Николаевском и Очаковском районах, а также в Николаеве.

В селе Кринички Николаевского района горела хозяйственная постройка, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Второй случай произошел в Николаеве. Спасатели тушили пожар помещения кухни на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Террасная.

Также произошел пожар деревянного сооружения на улице Курортной в Очакове.

Напомним, что ночью, 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.