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За прошедшие сутки, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
В частности, пожары происходили в Николаевском и Очаковском районах, а также в Николаеве.
В селе Кринички Николаевского района горела хозяйственная постройка, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Второй случай произошел в Николаеве. Спасатели тушили пожар помещения кухни на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Террасная.
Также произошел пожар деревянного сооружения на улице Курортной в Очакове.
Напомним, что ночью, 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.
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За прошедшие сутки, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
В частности, пожары происходили в Николаевском и Очаковском районах, а также в Николаеве.
В селе Кринички Николаевского района горела хозяйственная постройка, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Второй случай произошел в Николаеве. Спасатели тушили пожар помещения кухни на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Террасная.
Также произошел пожар деревянного сооружения на улице Курортной в Очакове.
Напомним, что ночью, 17 декабря, в Николаевской области произошли три пожара в жилых домах.