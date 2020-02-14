Четырёх мужчин, которые в 2016 занимались сбытом наркотиков и прекурсоров в Ингульском районе Николаева, приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Было установлено 15 эпизодов их преступной деятельности. Все четверо - ранее судимые жители Николаева, в возрасте от 20 до 46 лет. Противоправную деятельность группы правоохранители пресекли в середине июня 2016 года.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников было обнаружено и изъято в пересчете на сухое вещество 10 граммов «опию ацетиленовый», 64 граммов прекурсора «ангидрид уксусной кислоты» и 191 грамм маковой соломки, а также 50 тысяч гривен, полученные от сбыта наркотических веществ.

Их действия квалифицированы по части 2 статьи 317 (организация или содержание мест незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), части 3 статьи 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

Вчера, 13 февраля, 2020 по приговору Корабельного районного суда Николаева всех четырех фигурантов дела признаны виновными в преступлениях и приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Деньги, полученные от незаконной деятельности, переданы государству.

Ранее сообщалось, что начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что несмотря на задержание полицейских за сбыт марихуаны, он уверен, что это не последний случай незаконных действий патрульных.