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В Днепре музыкальный руководитель детского коллектива подозревается в изнасиловании 12-летней девочки и распространении детской порнографии.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
По версии следствия, 56-летний житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
В полиции утверждают, что, применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку, чтобы затем продавать записи.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных преступлений, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что украинского консула в Молдове отстранили от обязанностей из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки в городе Бельцы.
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В Днепре музыкальный руководитель детского коллектива подозревается в изнасиловании 12-летней девочки и распространении детской порнографии.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
По версии следствия, 56-летний житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
В полиции утверждают, что, применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку, чтобы затем продавать записи.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных преступлений, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что украинского консула в Молдове отстранили от обязанностей из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки в городе Бельцы.