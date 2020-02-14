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Вознесенсая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Вознесенска в возрасте 39 и 44 лет, которые по предварительному сговору сбывали каннабис. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
В ноябре прошлого года злоумышленники были задержаны во время сбыта очередной «дозы» наркотика.
В ходе проведения обысков у злоумышленников было изъято около 5 килограммов каннабиса. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет больше 200 тысяч гривен.
Действия злоумышленников квалифицированы по частям 2, 3 статьи 307 УК Украины. Правонарушителям судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что четырёх мужчин, которые в 2016 занимались сбытом наркотиков и прекурсоров в Ингульском районе Николаева, приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы.
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Вознесенсая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Вознесенска в возрасте 39 и 44 лет, которые по предварительному сговору сбывали каннабис. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
В ноябре прошлого года злоумышленники были задержаны во время сбыта очередной «дозы» наркотика.
В ходе проведения обысков у злоумышленников было изъято около 5 килограммов каннабиса. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет больше 200 тысяч гривен.
Действия злоумышленников квалифицированы по частям 2, 3 статьи 307 УК Украины. Правонарушителям судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что четырёх мужчин, которые в 2016 занимались сбытом наркотиков и прекурсоров в Ингульском районе Николаева, приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы.