Вознесенсая местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Вознесенска в возрасте 39 и 44 лет, которые по предварительному сговору сбывали каннабис. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

В ноябре прошлого года злоумышленники были задержаны во время сбыта очередной «дозы» наркотика.

В ходе проведения обысков у злоумышленников было изъято около 5 килограммов каннабиса. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет больше 200 тысяч гривен.

Действия злоумышленников квалифицированы по частям 2, 3 статьи 307 УК Украины. Правонарушителям судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что четырёх мужчин, которые в 2016 занимались сбытом наркотиков и прекурсоров в Ингульском районе Николаева, приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы.