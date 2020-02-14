Сегодня, 14 февраля, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений организованной группе лиц, в состав которой вошли житель города Одессы и его жена.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог», ч. 3 ст. 28 ст. 227 «Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции», ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» УК Украины по квалифицирующим признаком: совершение преступления организованной группой.

Наказание за указанные преступления предусматривают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следствием установлено, что женщина в 2018 году занимала должность директора ООО «Прод-Юг», ООО «Сонед» и ООО «Айскомпани». Эти предприятияе на протяжении 2018-2019 годов поставляли в Коммунальное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева маргарин и другие опасные продукты под видом сливочного масла, твердого сыра и творога на сумму почти три миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств начались 20 февраля 2019 года. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися вчера массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова поле проведенных вчера обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнение из-за коррупционного скандала на комбинате питания.

В марте прошлого года полиция объявила подозрение директору КП по организации питания в школах Николаева.