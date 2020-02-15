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Вследствие пожара в нелегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей, у спасателей не было оборудования, чтобы их спасти.
Об этом сообщает The Guardian.
Пожар вспыхнул в детском приюте, которым руководила американская христианская группа, что в свою очередь вызвало споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов на острове.
Двое детей сгорели дотла. Еще 13 умерли в больнице из-за духоты. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования. Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи.
Директор Института социального обеспечения сказала, что этот детский дом не имел государственного разрешения на работу. Только 35 из 754 детских домов в Гаити является легальными.
Напомним, в сентябре 2017 года в Одессе в детском лагере «Виктория» произошел пожар. Погибли двое детей.
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Вследствие пожара в нелегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей, у спасателей не было оборудования, чтобы их спасти.
Об этом сообщает The Guardian.
Пожар вспыхнул в детском приюте, которым руководила американская христианская группа, что в свою очередь вызвало споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов на острове.
Двое детей сгорели дотла. Еще 13 умерли в больнице из-за духоты. Детей можно было спасти, но для этого не было оборудования. Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи.
Директор Института социального обеспечения сказала, что этот детский дом не имел государственного разрешения на работу. Только 35 из 754 детских домов в Гаити является легальными.
Напомним, в сентябре 2017 года в Одессе в детском лагере «Виктория» произошел пожар. Погибли двое детей.