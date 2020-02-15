Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в субботу утром, что число смертей от вспышки коронавируса в стране достигло 1523, что на 143 больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на пятницу число новых смертей в центральной провинции Хубэй в Китае от вспышки коронавируса выросло на 139.

По всей материковой части Китая в пятницу было зарегистрировано 2641 новое подтвержденное заражение. Общее количество зараженных достигло 66 492.

Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.