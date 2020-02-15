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В пятницу вечером, 14 февраля на улице Первомайская в Очакове водитель автомобиля ВАЗ 2111 насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия 65-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.
Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
В полиции также обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, на которых видна авария, сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20, 102.
Напомним, что на трассе «Днепр - Николаев» в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 28-летний водитель легкового автомобиля «Opel».
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В пятницу вечером, 14 февраля на улице Первомайская в Очакове водитель автомобиля ВАЗ 2111 насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия 65-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.
Событие квалифицированы по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
В полиции также обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, на которых видна авария, сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20, 102.
Напомним, что на трассе «Днепр - Николаев» в Баштанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 28-летний водитель легкового автомобиля «Opel».