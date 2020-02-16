15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:

рядом с Марьинка — с миномета калибра 120 мм противник выпустил 12 мин;

неподалеку Красногоровки — с противотанкового ракетного комплекса;

в районе населенного пункта Павлополь — с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Широкино — с миномета калибра 82 мм — 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

рядом с Майским — из миномета калибра 82 мм — 5 мин, со станкового противотанкового гранатомета — 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Орехово — из 120-мм минометов — 34 мины;

рядом с Новолуганским — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.