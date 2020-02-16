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15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно:
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганское, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.