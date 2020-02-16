В Санкт-Петербурге во время акции в защиту конституционного строя задержаны 14 человек. Серия одиночных пикетов проходит в субботу у станции метро «Площадь восстания». На нее пришли более 50 человек, задержаны от 13 до 16 человек.

Об этом сообщает Настоящее Время.

Сообщается, что задержания начались сразу после начала акции.

Люди достали плакаты, после чего сотрудники полиции объявили в мегафон, что мероприятие не санкционировано. Когда им пытались пояснить, что для одиночных пикетов не нужно разрешение, начались задержания. Так был задержан муниципальной депутат Сергей Лазарев, сообщает «МБХ медиа».

Задержан также сторонник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин. Он не успел встать в пикет, а просто общался с полицейскими. Причиной задержания Мусина полицейские называли «административное производство», рассказал очевидец «ОВД-Инфо».

Активист Асан Мумджи раздавал прохожим ленты с надписью «Свободу политзаключенным», сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа», он задержан.

Кроме того, среди задержанных – женщина с плакатом «Нет путинской «Канституции», участник «Открытой России» Павел Чупрунов, правозащитница Мария Малышева, активист Дмитрий Негодин – у него забрали папку с плакатами, координатор движения «Агит Россия» Павел Иванкин, сообщает «МБХ медиа».

В автозаках задержанных развезли по разным отделениям полиции. В одном из них людей держали более трех часов, не давая воды и возможности сходить в туалет.

Около 19.00 задержанных начали отпускать из ОВД.