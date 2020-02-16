Сегодня ночью в 2:40 на улице Космонавтов в Ингульском районе неизвестные через окно проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег составила больше 250 000 гривен.

На месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 4 статьи 185 «Кража, совершенная в крупных размерах», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка.