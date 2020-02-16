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Сегодня ночью в 2:40 на улице Космонавтов в Ингульском районе неизвестные через окно проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег составила больше 250 000 гривен.
На месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных.
По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 4 статьи 185 «Кража, совершенная в крупных размерах», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Ранее сообщалось, что харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Сегодня ночью в 2:40 на улице Космонавтов в Ингульском районе неизвестные через окно проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег составила больше 250 000 гривен.
На месте происшествия работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных.
По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 4 статьи 185 «Кража, совершенная в крупных размерах», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Ранее сообщалось, что харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка.