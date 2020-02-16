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Сегодня ночью, 16 февраля, в 2:30 на проспекте Центральном, 111 в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП 22-летняя женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.
По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие это ДТП, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-483-63-79, 102.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 14 февраля, на улице Первомайская в Очакове водитель автомобиля ВАЗ 2111 насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Сегодня ночью, 16 февраля, в 2:30 на проспекте Центральном, 111 в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП 22-летняя женщина с телесными повреждениями была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.
По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие это ДТП, полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-483-63-79, 102.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 14 февраля, на улице Первомайская в Очакове водитель автомобиля ВАЗ 2111 насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.