В Николаеве сегодня, 16 февраля, люди перекрыли движение по улице Железнодорожной для всех большегрузов, которые едут в порт. Горожане протестуют против постоянного шума и загрязнений от габаритного транспорта.

Об этом идёт речь в публикациях на странице «Ингульский район - мой дом!» в Facebook, а также в видеотрансляциях активистов.

Отмечается, что люди частично перекрыли движение на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной (Нефтебаза), так как грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорожное полотно.

На данный момент на месте образовалась длинная очередь из большегрузов, которые не могут проехать, сейчас больше 50 людей устроили митинг против сложившейся ситуации. Также на месте дежурит несколько нарядов полиции для обеспечения порядка на акции.

Отмечается, что люди требуют от власти решения данной проблемы, а также реакции Николаевского городского головы Александра Сенкевича, который по их словам, обязан приехать на место перекрытия и пообщаться с горожанами.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич недоволен, что водители отстаивают грузовой транспорт на улицах города и оставляют после себя мусор.