В Багдаде сегодня рано утром ракетами обстреляли иракскую базу, на которой находились американские войска и другие силы коалиции. О жертвах не сообщается.

Об этом пишет американское издание The New York.

Стоит отметить, что база находится в так называемой зеленой зоне – эта территория хорошо охраняется. Тут также находятся посольство США и другие учреждения.

Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Напомним, в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.