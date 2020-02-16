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В Багдаде сегодня рано утром ракетами обстреляли иракскую базу, на которой находились американские войска и другие силы коалиции. О жертвах не сообщается.
Об этом пишет американское издание The New York.
Стоит отметить, что база находится в так называемой зеленой зоне – эта территория хорошо охраняется. Тут также находятся посольство США и другие учреждения.
Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел.
Напомним, в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.
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В Багдаде сегодня рано утром ракетами обстреляли иракскую базу, на которой находились американские войска и другие силы коалиции. О жертвах не сообщается.
Об этом пишет американское издание The New York.
Стоит отметить, что база находится в так называемой зеленой зоне – эта территория хорошо охраняется. Тут также находятся посольство США и другие учреждения.
Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел.
Напомним, в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погибли как минимум семь человек, среди них — командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.