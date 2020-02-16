Керченский городской суд арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Об этом сообщает ТАСС.

— Задержанные накануне сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а также воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Им назначен административный арест на 10 суток, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.

Отмечается, что по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

Ранее сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство незаконного задержания «сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму» украинского судна с четырьмя людьми на борту.