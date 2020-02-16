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В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр.
Об этом сообщает УНН.
— Ровенская местная прокуратура совместно с УСБУ в Ровенской области, полицией, разоблачили и прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр в городе Ровно, - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства проведен обыск в помещении игорного заведения, доступ к которому предоставлялся для отдельного круга лиц.
По результатам проведенных следственных действий, изъято 17 системных блоков компьютеров, 13 мониторов, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме более 22 тысяч гривен, «черновую» документацию и тому подобное.
Кроме того, правоохранителями установлены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины двое исполнителей, причастных к указанному уголовного преступлению, предусмотренного статьёй 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.
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В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр.
Об этом сообщает УНН.
— Ровенская местная прокуратура совместно с УСБУ в Ровенской области, полицией, разоблачили и прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр в городе Ровно, - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства проведен обыск в помещении игорного заведения, доступ к которому предоставлялся для отдельного круга лиц.
По результатам проведенных следственных действий, изъято 17 системных блоков компьютеров, 13 мониторов, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме более 22 тысяч гривен, «черновую» документацию и тому подобное.
Кроме того, правоохранителями установлены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины двое исполнителей, причастных к указанному уголовного преступлению, предусмотренного статьёй 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.