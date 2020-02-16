В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр.

Об этом сообщает УНН.

— Ровенская местная прокуратура совместно с УСБУ в Ровенской области, полицией, разоблачили и прекратили деятельность подпольного игорного заведения, которое предоставляло услуги азартных игр в городе Ровно, - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проведен обыск в помещении игорного заведения, доступ к которому предоставлялся для отдельного круга лиц.

По результатам проведенных следственных действий, изъято 17 системных блоков компьютеров, 13 мониторов, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме более 22 тысяч гривен, «черновую» документацию и тому подобное.

Кроме того, правоохранителями установлены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины двое исполнителей, причастных к указанному уголовного преступлению, предусмотренного статьёй 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.