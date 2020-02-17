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В селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что мужчина сообщил в полиции о том, что ночью во дворе возле дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе документами. В результате пожара никто из людей не пострадал.
— Предварительно следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уничтожении имущества, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.
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В селе Овадное (Волынская область) сгорел автомобиль священника ПЦУ, полиция предварительно квалифицировала произошедшее как умышленное уничтожение имущества.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что мужчина сообщил в полиции о том, что ночью во дворе возле дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе документами. В результате пожара никто из людей не пострадал.
— Предварительно следователи квалифицируют произошедшее по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уничтожении имущества, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.