В Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.

По данным ведомства, полицейский, который был вне службы, ехал на автомобиле Nissan и не сбавил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.

«После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители», — говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на приборе «Драгер».

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия вызвали сотрудников Госбюро расследований, которые будут устанавливать все обстоятельства ДТП. Также глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

Напомним, в сентябре 2019 года в Броварах автомобиль, за рулем которого находился сотрудник управления полиции охраны, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате погибла женщина, еще два человека получили травмы.