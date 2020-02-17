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Во Львовской области в озере утонул автомобиль с 4 пассажирами в салоне.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По предварительным данным 20-летний водитель не справился с управлением в результате чего автомобиль упал в озеро и перевернулся на крышу.
Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.
— По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Летом 2019 года Ввпоселке Синьок Купянского района Харьковской области в результате падения автомобиля в водоем погиб мужчина.
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Во Львовской области в озере утонул автомобиль с 4 пассажирами в салоне.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По предварительным данным 20-летний водитель не справился с управлением в результате чего автомобиль упал в озеро и перевернулся на крышу.
Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.
— По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Летом 2019 года Ввпоселке Синьок Купянского района Харьковской области в результате падения автомобиля в водоем погиб мужчина.