Во Львовской области в озере утонул автомобиль с 4 пассажирами в салоне.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным 20-летний водитель не справился с управлением в результате чего автомобиль упал в озеро и перевернулся на крышу.

Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.

— По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Летом 2019 года Ввпоселке Синьок Купянского района Харьковской области в результате падения автомобиля в водоем погиб мужчина.