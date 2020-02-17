|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|06:54
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.17 грн
|26.67 грн
В Снигиревке, вчера, 16 февраля загорелась хозпостройка на улице Сергея Ефремова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На место прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что огнем охвачено хозяйственное здание, в котором хранились предметы быта. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные жилые дома, причина пожара устанавливается.
К тушению привлекалось 4 человека и 1 единица техники. На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Снигиревке, вчера, 16 февраля загорелась хозпостройка на улице Сергея Ефремова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На место прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что огнем охвачено хозяйственное здание, в котором хранились предметы быта. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные жилые дома, причина пожара устанавливается.
К тушению привлекалось 4 человека и 1 единица техники. На месте работали сотрудники полиции.
Напомним, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.