В Снигиревке, вчера, 16 февраля загорелась хозпостройка на улице Сергея Ефремова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На место прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что огнем охвачено хозяйственное здание, в котором хранились предметы быта. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные жилые дома, причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 4 человека и 1 единица техники. На месте работали сотрудники полиции.

Напомним, 13 февраля в Николаеве и области произошло три пожара жилых домов.