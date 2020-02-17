Сегодня, 17 февраля, в Николаеве из-за ссоры о парковке произошел конфликт между двумя мужчинами: водитель стрелял по окнам «Lexus».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, около 9:40, в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по улице Адмирала Макарова, недалеко от перекрестка с улицей Московской, происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие.

Выяснилось, что ссора возникла между водителями «Toyota Land Cruiser Prado» и «Lexus» на почве ссоры из-за парковки авто. Мужчина, управлявший «Toyota», достал пистолет и выстрелил в водительское окно автомобилю «Lexus», предварительно, из травматического оружия. А пассажир «Lexus» за это побил водителя «Toyota».

Участники конфликта были доставлены в отделение полиции, где сейчас дают показания. Оружие изъято для направления на экспертное исследование.

Указанный факт внесен в журнал Единого учета. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, что во Львовской области в озере утонул автомобиль с 4 пассажирами в салоне.