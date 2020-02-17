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В Николаеве неизвестные спилил живые сосны и акации в Матвеевском лесу.
Об этом свидетельствует видео, которое было опубликовано в группе «Матвеевка Online» в социальной сети Facebook.
На видео один из жителей Матвеевки говорит, что неизвестные спилил около 40 здоровых сосен.
— Буквально на территории в 50 квадратных метров, наверное, около 40 деревьев срезано. И деревьчя довольно таки не тоненькие. В прошлом году здесь было все целое. И вот валяются зеленые ветки от этих деревьев, которые были срезаны. Тонике деревья не режут, только толстые, целая поляна вырезана. Одни пеньки, – говорит житель Матвеевки.
Еще одна жительница Матвеевки Катерина Ангелова говорит, что в лесу постоянно спиливают только молодые и здоровые деревья оставляя сухие акации.
— Вместо того, чтобы вырубить сухие акации, так как они не живые, лучше спилить свеженькое (дерево, – прим.). Скажите, это деревья, которые нужно пилить? Сколько мы ходим по лесу мы не видели спиленных старых деревьев. Вот так по всему Матвеевскому лесу. Это слишком, – говорит Катерина Ангелова.
Напомним, фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.
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В Николаеве неизвестные спилил живые сосны и акации в Матвеевском лесу.
Об этом свидетельствует видео, которое было опубликовано в группе «Матвеевка Online» в социальной сети Facebook.
На видео один из жителей Матвеевки говорит, что неизвестные спилил около 40 здоровых сосен.
— Буквально на территории в 50 квадратных метров, наверное, около 40 деревьев срезано. И деревьчя довольно таки не тоненькие. В прошлом году здесь было все целое. И вот валяются зеленые ветки от этих деревьев, которые были срезаны. Тонике деревья не режут, только толстые, целая поляна вырезана. Одни пеньки, – говорит житель Матвеевки.
Еще одна жительница Матвеевки Катерина Ангелова говорит, что в лесу постоянно спиливают только молодые и здоровые деревья оставляя сухие акации.
— Вместо того, чтобы вырубить сухие акации, так как они не живые, лучше спилить свеженькое (дерево, – прим.). Скажите, это деревья, которые нужно пилить? Сколько мы ходим по лесу мы не видели спиленных старых деревьев. Вот так по всему Матвеевскому лесу. Это слишком, – говорит Катерина Ангелова.
Напомним, фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.