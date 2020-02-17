В Днепре правоохранители разоблачили коррупционный механизм присвоения бюджетных денег местными чиновниками во время капитального ремонта коммунального заведения образования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровщины провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 миллионов гривен.

По версии следствия, победу в тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы. При реконструкции объекта главные подрядчики в документации сознательно дублировали часть выполненных работ.

По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.

Начатого уголовного производства по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.

Ранее сообщалось, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.