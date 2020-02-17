|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:54
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.6 грн
В Днепре правоохранители разоблачили коррупционный механизм присвоения бюджетных денег местными чиновниками во время капитального ремонта коммунального заведения образования.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровщины провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 миллионов гривен.
По версии следствия, победу в тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы. При реконструкции объекта главные подрядчики в документации сознательно дублировали часть выполненных работ.
По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.
Начатого уголовного производства по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.
Ранее сообщалось, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Днепре правоохранители разоблачили коррупционный механизм присвоения бюджетных денег местными чиновниками во время капитального ремонта коммунального заведения образования.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровщины провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 миллионов гривен.
По версии следствия, победу в тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы. При реконструкции объекта главные подрядчики в документации сознательно дублировали часть выполненных работ.
По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.
Начатого уголовного производства по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.
Ранее сообщалось, что на строительство новых школ, реконструкцию и капитальный ремонт уже существующих средних учебных заведений Николаевской области из государственного бюджета направлено порядка 140 миллионов гривен.