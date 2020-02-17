Бывшему начальнику коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях (КОПа) Глебу Новоторову 14 февраля сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ходе расследования установлено, что экс-руководитель КОПа Глеб Новоторов ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности, не осуществил контроль и не принимал мер по надлежащему приему продуктов питания от поставщиков, в результате чего больше 15 тонн опасной и некачественной молочной продукции попали в детсады Николаева и ими питались дети.

Местному бюджету нанесен ущерб на сумму больше 2 миллионов 200 тысяч гривен.

Глебу Новоторову 17 февраля 2020 года было сообщено о подозрении по части 2 статьи 367, части 3 статьи 191, части 1 статьи 366 УК Украины.

Также стоит отметить, что 14 февраля 2020 прокуратура Николаевской области совместно с полицией сообщила о подозрении организованной преступной группе, которая поставляла в учебные заведения Николаева опасные продукты.

Группировка в составе 4 человек действовала с мая 2018 года. Её создал и возглавил житель Одессы, который привлек к преступной деятельности свою жену и знакомых с целью получения прибыли от реализации в детсадах Николаева опасной и некачественной продукции под видом сливочного масла, сыра твердого и творога.

Установлено, что эти люди путем составления и выдачи расходных накладных, товарно-транспортных накладных и налоговых накладных от имени в ООО «Айскомпани», ООО «Прод-Юг» и «Сонед» умышленно ввели в оборот опасную продукцию, которая поставлялась в учебные заведения города на сумму почти три миллиона гривен.

Согласно выводам эксперта, эта продукция опасна и вредна для здоровья потребителей, особенно детей.

При этом члены ОПГ завладели деньгами КОПа на общую сумму более 2 миллионов 500 тысяч и совершили покушение на завладение ещё 400 тысячами гривен.

Злоумышленникам инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, частью 2 статьи 367, частью 3 статьи 191, частью 3 статьи 28 частью 1 статьи 366, частью 3 статьи 28 статьи 227, частью 2 статьи 15 частью 5 статьи 191, частью 5 статьи 191 УК Украины.

Наложен арест на счета ООО «Прод-Юг» и ООО «Сонед» на общую сумму 3 миллиона 900 тысяч гривен.

В то же время, расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, обыски на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаевского горсовета по причине закупок некачественных продуктов, при которых было зафиксировано хищение бюджетных средств, начались 20 февраля. После обысков в полиции заявили, что поставщиком питания в детские сады Николаева является фиктивная фирма из Одессы.

В полиции сообщили, что продукт, которым кормили детей в садах Николаева, не является сливочным маслом, так как доля молочных жиров составляла менее 1%.

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова вызвала всех ответственных за организацию питания в школах и детсадах города в связи с проводившимися массовыми обысками в деле о закупках некачественных продуктов питания.

В свою очередь первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко, который исполняет обязанности мэра, пока Александр Сенкевич находится в отпуске, сообщил, что отстранил директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеба Новоторова поле проведенных вчера обысков.

Чиновник также заявил, что он готов написать заявление об увольнении из-за коррупционного скандала на комбинате питания.

Также отметим, что ранее Вадим Пидберезняк заявил, что мэр Николаева Александр Сенкевич вместе со своим кумом Дмитрием Коссе причастен к хищениям на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях города.

В марте 2019 года директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях в Николаеве (КОП) Глеб Новоторов накануне масштабных обысков в школах и детских садах города улетел в Казахстан.

14 мая суд избрал меру пресечения в виде личных обязательств директору комбината общественного питания Глебу Новоторову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей поставки некачественного детского питания в Николаеве.