В воскресенье, 16 февраля, перед зданием Северодонецкого городского совета подрались помощник депутата Верховной Рады и местный депутат.

Об этом сообщает Полиция Луганской области в Facebook.

Отмечается, что в ходе потасовки оба участника происшествия получили телесные повреждения.

— После инцидента мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий Отдел Полиции. По обоим сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьи 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). В рамках открытых уголовных производств проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание Час Пик, инцидент произошел между депутатом Лисичанского городского совета Иваном Полупановым и северодонецким общественным активистом и блогером Вячеславом Шевчуком.

По словам Вячеслава Шевчука, в здании горсовета собиралась заседать территориальная избирательная комиссия, не имея кворума, чтобы принять присягу нового главы комиссии. К горсовету была вызвана полиция. В здание впустили только следственно-оперативную группу для переговоров, а помощникам народных депутатов отказали в доступе.

Позже к горсовету подъехал лисичанский депутат от «Оппозиционного блока» Иван Полупанов. Между ним и помощником нардепа вскоре произошел конфликт.

Напомним, что в Николаеве прохожие избили мужчину, который ранил ножом незнакомца, разнимать драку пришлось спецназовцам.