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В ночь на 16 февраля в Вознесенске Николаевской области во дворе по улице Героев Украины, 15 неизвестные разбили стекла в пяти машинах, которые владельцы оставили во дворе.
Об этом сообщают Николаевские новости.
Отмечается, что автомобильная сигнализация не сработала. Лишь из одного автомобиля украли $110. В остальных только разбили водительские стекла.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, начаты уголовные производства по статье 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и статье 185 «Кража».
Подобный случай произошел в Вознесенске полгода назад. Тогда в одном из дворов «вскрыли» шесть автомобилей, с некоторых сняли фары, с других аккумуляторы. Сигнализации также не сработали.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
В ночь на 16 февраля в Вознесенске Николаевской области во дворе по улице Героев Украины, 15 неизвестные разбили стекла в пяти машинах, которые владельцы оставили во дворе.
Об этом сообщают Николаевские новости.
Отмечается, что автомобильная сигнализация не сработала. Лишь из одного автомобиля украли $110. В остальных только разбили водительские стекла.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, начаты уголовные производства по статье 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и статье 185 «Кража».
Подобный случай произошел в Вознесенске полгода назад. Тогда в одном из дворов «вскрыли» шесть автомобилей, с некоторых сняли фары, с других аккумуляторы. Сигнализации также не сработали.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.