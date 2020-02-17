В ночь на 16 февраля в Вознесенске Николаевской области во дворе по улице Героев Украины, 15 неизвестные разбили стекла в пяти машинах, которые владельцы оставили во дворе.

Об этом сообщают Николаевские новости.

Отмечается, что автомобильная сигнализация не сработала. Лишь из одного автомобиля украли $110. В остальных только разбили водительские стекла.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, начаты уголовные производства по статье 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и статье 185 «Кража».

Подобный случай произошел в Вознесенске полгода назад. Тогда в одном из дворов «вскрыли» шесть автомобилей, с некоторых сняли фары, с других аккумуляторы. Сигнализации также не сработали.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина, который условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой, в день выхода из колонии угнал авто.