35-летнему ранее судимому николаевцу, который украл у предпринимателя груз сои на 35 тысяч долларов, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской местной прокуратуры №1.

По данным следствия, злоумышленник предоставил частному предпринимателю три грузовых автомобиля для загрузки и перевозки сои. В дальнейшем он подменил полученные от владельца товарно-транспортные накладные и приказал водителям доставить груз в другой перегрузочный терминала, откуда товар был экспортирован за границу. За такую аферу мошенник получил почти 35 тысяч долларов США.

В результате противоправных действий предприниматель понес убытки на сумму 830 тысяч гривен.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали члена преступной группы, который с помощью поддельных документов пытался продать квартиру одесситки за 300 тысяч гривен.