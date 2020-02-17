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35-летнему ранее судимому николаевцу, который украл у предпринимателя груз сои на 35 тысяч долларов, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской местной прокуратуры №1.
По данным следствия, злоумышленник предоставил частному предпринимателю три грузовых автомобиля для загрузки и перевозки сои. В дальнейшем он подменил полученные от владельца товарно-транспортные накладные и приказал водителям доставить груз в другой перегрузочный терминала, откуда товар был экспортирован за границу. За такую аферу мошенник получил почти 35 тысяч долларов США.
В результате противоправных действий предприниматель понес убытки на сумму 830 тысяч гривен.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали члена преступной группы, который с помощью поддельных документов пытался продать квартиру одесситки за 300 тысяч гривен.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
35-летнему ранее судимому николаевцу, который украл у предпринимателя груз сои на 35 тысяч долларов, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской местной прокуратуры №1.
По данным следствия, злоумышленник предоставил частному предпринимателю три грузовых автомобиля для загрузки и перевозки сои. В дальнейшем он подменил полученные от владельца товарно-транспортные накладные и приказал водителям доставить груз в другой перегрузочный терминала, откуда товар был экспортирован за границу. За такую аферу мошенник получил почти 35 тысяч долларов США.
В результате противоправных действий предприниматель понес убытки на сумму 830 тысяч гривен.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали члена преступной группы, который с помощью поддельных документов пытался продать квартиру одесситки за 300 тысяч гривен.