Сегодня вечером, 17 февраля, в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Бойцы подразделения ГосЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГосЧС привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожской области в селе Долинское на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.