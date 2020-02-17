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Сегодня вечером, 17 февраля, в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.
Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.
Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Бойцы подразделения ГосЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГосЧС привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Запорожской области в селе Долинское на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.
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Сегодня вечером, 17 февраля, в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей 2007 года рождения, двое из них погибли.
Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.
Третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Бойцы подразделения ГосЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГосЧС привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Запорожской области в селе Долинское на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.