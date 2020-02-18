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В китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, в понедельник зафиксировали еще 93 смерти.
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что общее количество жертв возросло до 1789 человек. Кроме того, за последние сутки было выявлено еще 1807 случаев заболевания, в результате чего общее количество в провинции достигло 59 989 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.
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В китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, в понедельник зафиксировали еще 93 смерти.
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что общее количество жертв возросло до 1789 человек. Кроме того, за последние сутки было выявлено еще 1807 случаев заболевания, в результате чего общее количество в провинции достигло 59 989 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.