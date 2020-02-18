На Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атакуют позиции украинских военных.

Об этом сообщают в пресс-службе ООС.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

— Оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что украинские военные, дают ответ оккупантам с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.

Напомним, 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.