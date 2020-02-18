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На Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атакуют позиции украинских военных.
Об этом сообщают в пресс-службе ООС.
Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
— Оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, - сказано в сообщении.
В штабе отмечают, что украинские военные, дают ответ оккупантам с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.
Напомним, 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
На Донбассе, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атакуют позиции украинских военных.
Об этом сообщают в пресс-службе ООС.
Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
— Оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, - сказано в сообщении.
В штабе отмечают, что украинские военные, дают ответ оккупантам с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются.
Напомним, 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.