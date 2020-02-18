Сегодня, 18 февраля, от коронавируса умер директор одной из самых больших больниц в Ухане.

Об этом пишет CNN.

Умершего звали Лю Чжань он был нейрохирургом и стал первым директором больницы, который умер в результате эпидемии коронавируса, которая началась в городе Ухань в конце 2019 года.

Отметим, что в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, в понедельник зафиксировали еще 93 смерти.

Напомним, 18 февраля, из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере «Diamond Princess».