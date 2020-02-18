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Штаб Операции объединенных сил на Донбассе сообщают, что бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
— Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь, - сообщается в штабе.
Также штаб сообщает об одном погибшем и 5 тяжелораненых с вражеской стороны.
Отмечается, что противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.
Во вторник, 18 февраля, боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.
Накануне вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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Штаб Операции объединенных сил на Донбассе сообщают, что бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
— Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь, - сообщается в штабе.
Также штаб сообщает об одном погибшем и 5 тяжелораненых с вражеской стороны.
Отмечается, что противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.
Во вторник, 18 февраля, боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.
Накануне вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.