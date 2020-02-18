Штаб Операции объединенных сил на Донбассе сообщают, что бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на линии разграничения закончился.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

— Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь, - сообщается в штабе.

Также штаб сообщает об одном погибшем и 5 тяжелораненых с вражеской стороны.

Отмечается, что противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.

Сейчас ситуация в районе линии разграничения полностью контролируется, подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.

Во вторник, 18 февраля, боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

Накануне вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.