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На Николаевщине в селе Сырово в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Так, 17 февраля в 16:04 на пункт связи 13 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории в селе Сырово Врадиевского района.
На место пожара направлено пожарную автоцистерну и пожарных подразделения. На момент прибытия площадь пожара составила 2 га, спасатели не допустили дальнейшего распространения огня и в 16:30 локализовали ее, в 17:15 - ликвидировали, вероятной причиной пожара в ГСЧС называют поджог.
К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
На Николаевщине в селе Сырово в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Так, 17 февраля в 16:04 на пункт связи 13 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории в селе Сырово Врадиевского района.
На место пожара направлено пожарную автоцистерну и пожарных подразделения. На момент прибытия площадь пожара составила 2 га, спасатели не допустили дальнейшего распространения огня и в 16:30 локализовали ее, в 17:15 - ликвидировали, вероятной причиной пожара в ГСЧС называют поджог.
К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.