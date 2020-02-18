На Николаевщине в селе Сырово в результате поджога выгорело 2 гектара камыша.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Так, 17 февраля в 16:04 на пункт связи 13 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре камыша на открытой территории в селе Сырово Врадиевского района.

На место пожара направлено пожарную автоцистерну и пожарных подразделения. На момент прибытия площадь пожара составила 2 га, спасатели не допустили дальнейшего распространения огня и в 16:30 локализовали ее, в 17:15 - ликвидировали, вероятной причиной пожара в ГСЧС называют поджог.

К тушению привлекалось 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.