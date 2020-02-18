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В Днепровском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат и повредили фасад филиала одного из банков.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.
— 18 февраля около трех часов ночи в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о том, что по улице Бородинской поврежден банкомат, - говорится в сообщении.
Установлено, что неизвестные, путем подрыва, повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.
Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению людей, причастных к совершению преступления.
По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 16 февраля на улице Космонавтов в Ингульском районе неизвестные через окно проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили деньги.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
В Днепровском районе Запорожья неизвестные взорвали банкомат и повредили фасад филиала одного из банков.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.
— 18 февраля около трех часов ночи в дежурную часть Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о том, что по улице Бородинской поврежден банкомат, - говорится в сообщении.
Установлено, что неизвестные, путем подрыва, повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.
Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению людей, причастных к совершению преступления.
По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 16 февраля на улице Космонавтов в Ингульском районе неизвестные через окно проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили деньги.