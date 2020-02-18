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Бывшему замдиректора Николаевского бронетанкового завода полиция сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подлоге при оплате за хранение домиков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В ходе досудебного расследования следователи следственного управления полиции Николаевщины при сопровождения Управления стратегических расследований в Николаевской области и под руководством военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона собрали материалы о причастности бывшего чиновника ГП к преступной деятельности.
Материалы стали основанием для сообщения о подозрении чиновнику, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя директора ГП «Николаевский бронетанковый завод».
Было установлено, что подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.
Заместитель директора госпредприятия подписал официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов, хотя знал о факте отсутствия имущества. В итоге на счета предприятия безосновательно были перечислены больше 355 тысячи гривен.
Экс-замдиректору сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частью 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины.
Прокуратура уже обратилась с ходатайство об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.
Напомним, что ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели в потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.
По результатам работы 2018 года ГП «Николаевский бронетанковый завод», которым управляет концерн «Укроборонпром», получило 5 миллионов гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 миллиона гривен.
Также ранее сообщалось, что бывший заместитель директора «Николаевского бронетанкового завода» подделал документы и через тендер украл деньги государственного предприятия на общую сумму 862 тысячи 750 гривен.
Ранее стало известно, что полиция подозревает должностных лиц Николаевского бронетанкового завода в незаконном выводе 4,15 миллионов гривен государственных средств, полученных за шесть двигателей. А также в оплате 830 тысяч гривен за несуществующий ремонт базы «Ветерок».
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Бывшему замдиректора Николаевского бронетанкового завода полиция сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подлоге при оплате за хранение домиков.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
В ходе досудебного расследования следователи следственного управления полиции Николаевщины при сопровождения Управления стратегических расследований в Николаевской области и под руководством военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона собрали материалы о причастности бывшего чиновника ГП к преступной деятельности.
Материалы стали основанием для сообщения о подозрении чиновнику, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя директора ГП «Николаевский бронетанковый завод».
Было установлено, что подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на хранение домики каркасного типа. Однако, во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.
Заместитель директора госпредприятия подписал официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов, хотя знал о факте отсутствия имущества. В итоге на счета предприятия безосновательно были перечислены больше 355 тысячи гривен.
Экс-замдиректору сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) и части 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частью 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины.
Прокуратура уже обратилась с ходатайство об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.
Напомним, что ревизия выявила нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которые привели в потере ресурсов на сумму 1,4 миллиона гривен.
По результатам работы 2018 года ГП «Николаевский бронетанковый завод», которым управляет концерн «Укроборонпром», получило 5 миллионов гривен убытков при запланированной прибыли в 2,5 миллиона гривен.
Также ранее сообщалось, что бывший заместитель директора «Николаевского бронетанкового завода» подделал документы и через тендер украл деньги государственного предприятия на общую сумму 862 тысячи 750 гривен.
Ранее стало известно, что полиция подозревает должностных лиц Николаевского бронетанкового завода в незаконном выводе 4,15 миллионов гривен государственных средств, полученных за шесть двигателей. А также в оплате 830 тысяч гривен за несуществующий ремонт базы «Ветерок».