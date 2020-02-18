Во время утренней атаки сегодня, 18 февраля, в Луганской области оккупанты совершили 56 выстрелов из танка и выпустили больше 200 мин различного калибра.

Об этом сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

По уточненной информации вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, при этом активно использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов, калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танков. Также в районе столкновений штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, это «циничная провокация» с целью сорвать мирный процесс.