В Хмельницкой области водолазы нашли на дне пруда тело 5-летней девочки, которая пропала накануне вечером.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

В полиции отмечают, что об исчезновении ребенка, полиции сообщил сельский голова, известно, что девочка пропала между 16:00 и 17:00 17 февраля.

Сначала мать с соседями пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. В течение ночи ребенка искали более 200 человек: работники Деражнянского отделения и Летичевского отдела полиции, бойцы роты полиции особого назначения, сотрудники Главного управления Нацполиции, спасатели, местные жители.

Правоохранители прочесали приближенные к дому лесополосы, опросили местных жителей. Однако поиски не давали ожидаемых результатов. Утром водолазы ГСЧС проверили пруд, расположенный недалеко от дома, где жила девочка. К сожалению, опасения местных жителей подтвердились - тело ребенка нашли на дне водоема. Она провалилась под хрупкий лед.

— Стоит отметить, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только мамой. Женщина, в свою очередь, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поэтому работники полиции продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Запорожской области в селе Долинское на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.