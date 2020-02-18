В Вознесенске Николаевской области вчера, 17 февраля, прошла вторая акция протеста с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение в городе.

Об этом на странице в Facebook написала активистка Татьяна Зелинская.

— 17 февраля, 2020 состоялось вторая мирная акция протеста жителей города Вознесенска против новых тарифов на воду и водоотвод. На этот раз обошлось без перекрытия движения транспорта. Участники акции поделись своими впечатлениями от действий городской власти, - написала Татьяны Зелинской.

Отмечается, что было отменено решение о введении новых тарифов на водоснабжение, однако сославший на нарушение процедурных вопросов при принятии этого решения, а не из-за протестов горожан.

Как заявила активистка, на сессию Вознесенского горсовета, которая запланирована на 13 марта, внесены вопросы о возвращении этих же тарифов.

Ранее мэр Вознесенска Виталий Луков сообщал, что стоимость куба воды в Вознесенске составляет порядка 17 гривен за кубометр, после принятия тарифа новая цена составит 19 гривен за кубометр.

3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.