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В Вознесенске Николаевской области вчера, 17 февраля, прошла вторая акция протеста с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение в городе.
Об этом на странице в Facebook написала активистка Татьяна Зелинская.
— 17 февраля, 2020 состоялось вторая мирная акция протеста жителей города Вознесенска против новых тарифов на воду и водоотвод. На этот раз обошлось без перекрытия движения транспорта. Участники акции поделись своими впечатлениями от действий городской власти, - написала Татьяны Зелинской.
Отмечается, что было отменено решение о введении новых тарифов на водоснабжение, однако сославший на нарушение процедурных вопросов при принятии этого решения, а не из-за протестов горожан.
Как заявила активистка, на сессию Вознесенского горсовета, которая запланирована на 13 марта, внесены вопросы о возвращении этих же тарифов.
Ранее мэр Вознесенска Виталий Луков сообщал, что стоимость куба воды в Вознесенске составляет порядка 17 гривен за кубометр, после принятия тарифа новая цена составит 19 гривен за кубометр.
3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.
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В Вознесенске Николаевской области вчера, 17 февраля, прошла вторая акция протеста с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение в городе.
Об этом на странице в Facebook написала активистка Татьяна Зелинская.
— 17 февраля, 2020 состоялось вторая мирная акция протеста жителей города Вознесенска против новых тарифов на воду и водоотвод. На этот раз обошлось без перекрытия движения транспорта. Участники акции поделись своими впечатлениями от действий городской власти, - написала Татьяны Зелинской.
Отмечается, что было отменено решение о введении новых тарифов на водоснабжение, однако сославший на нарушение процедурных вопросов при принятии этого решения, а не из-за протестов горожан.
Как заявила активистка, на сессию Вознесенского горсовета, которая запланирована на 13 марта, внесены вопросы о возвращении этих же тарифов.
Ранее мэр Вознесенска Виталий Луков сообщал, что стоимость куба воды в Вознесенске составляет порядка 17 гривен за кубометр, после принятия тарифа новая цена составит 19 гривен за кубометр.
3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.