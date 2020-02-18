РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Миноборона.

По расчетам Главного управления разведки, к 2022-2023 годам ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации.

— Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты, - говорится в сообщении.

Ракетные системы «Тополь» будут заменять системами «Ярс». Продолжается развитие новой ракетной системы «Cармат». По словам Вадима Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тысяч километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, это «циничная провокация» с целью сорвать мирный процесс.