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В результате действий режима Асада, поддерживаемого РФ, с мая 2019 года был нарушен режим прекращения тишины около 20 тысяч раз, в результате чего более 1,5 тысячи мирных жителей погибли.
Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Укринформ.
— Нарушение режима прекращения огня достигло около 20 000 случаев. Известно, что погибло более 1500 мирных жителей. С мая 2019 года переселено около 1 миллион 640 тысяч человек, - рассказал Омер Челик.
По его словам, начиная с мая 2019 года, силы режима Асада неоднократно совершали атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Идлибе.
— Режим осуществлял авиаудары. Поэтому это не только нарушение Сочинского соглашения, но и нарушение обещаний России, обещаний режима, который поддерживает Россия. В результате атак режима было обстреляно более 300 гражданских структур и инфраструктурных объектов, - рассказал Омер Челик.
Он также указал на то, что на территории Сирии прекратили работу 53 учреждения здравоохранения.
Как известно, ситуация в Сирии, в частности в провинции Идлиб, постоянно обостряется. Как известно, несколько недель назад Силы режима Асада, несмотря на предупреждения со стороны Турции, вошли в Сарагиб, стратегически важный города в провинции Идлиб. В то же время Турция осуществила и продолжает осуществлять переброску войск к границе с сирийской провинцией Идлиб, где в последние дни вела активное наступление армия Асада при поддержке российских сил. Целями атак режима Асада при поддержке российских сил часто становятся гражданские объекты. Например, российские самолеты 9 февраля обстреляли школу в селе Кафр Норан вблизи Алеппо.
Напомним, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.
Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.
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В результате действий режима Асада, поддерживаемого РФ, с мая 2019 года был нарушен режим прекращения тишины около 20 тысяч раз, в результате чего более 1,5 тысячи мирных жителей погибли.
Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Укринформ.
— Нарушение режима прекращения огня достигло около 20 000 случаев. Известно, что погибло более 1500 мирных жителей. С мая 2019 года переселено около 1 миллион 640 тысяч человек, - рассказал Омер Челик.
По его словам, начиная с мая 2019 года, силы режима Асада неоднократно совершали атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Идлибе.
— Режим осуществлял авиаудары. Поэтому это не только нарушение Сочинского соглашения, но и нарушение обещаний России, обещаний режима, который поддерживает Россия. В результате атак режима было обстреляно более 300 гражданских структур и инфраструктурных объектов, - рассказал Омер Челик.
Он также указал на то, что на территории Сирии прекратили работу 53 учреждения здравоохранения.
Как известно, ситуация в Сирии, в частности в провинции Идлиб, постоянно обостряется. Как известно, несколько недель назад Силы режима Асада, несмотря на предупреждения со стороны Турции, вошли в Сарагиб, стратегически важный города в провинции Идлиб. В то же время Турция осуществила и продолжает осуществлять переброску войск к границе с сирийской провинцией Идлиб, где в последние дни вела активное наступление армия Асада при поддержке российских сил. Целями атак режима Асада при поддержке российских сил часто становятся гражданские объекты. Например, российские самолеты 9 февраля обстреляли школу в селе Кафр Норан вблизи Алеппо.
Напомним, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.
Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.