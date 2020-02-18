В результате действий режима Асада, поддерживаемого РФ, с мая 2019 года был нарушен режим прекращения тишины около 20 тысяч раз, в результате чего более 1,5 тысячи мирных жителей погибли.

Об этом заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, сообщает Укринформ.

— Нарушение режима прекращения огня достигло около 20 000 случаев. Известно, что погибло более 1500 мирных жителей. С мая 2019 года переселено около 1 миллион 640 тысяч человек, - рассказал Омер Челик.

По его словам, начиная с мая 2019 года, силы режима Асада неоднократно совершали атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Идлибе.

— Режим осуществлял авиаудары. Поэтому это не только нарушение Сочинского соглашения, но и нарушение обещаний России, обещаний режима, который поддерживает Россия. В результате атак режима было обстреляно более 300 гражданских структур и инфраструктурных объектов, - рассказал Омер Челик.

Он также указал на то, что на территории Сирии прекратили работу 53 учреждения здравоохранения.

Как известно, ситуация в Сирии, в частности в провинции Идлиб, постоянно обостряется. Как известно, несколько недель назад Силы режима Асада, несмотря на предупреждения со стороны Турции, вошли в Сарагиб, стратегически важный города в провинции Идлиб. В то же время Турция осуществила и продолжает осуществлять переброску войск к границе с сирийской провинцией Идлиб, где в последние дни вела активное наступление армия Асада при поддержке российских сил. Целями атак режима Асада при поддержке российских сил часто становятся гражданские объекты. Например, российские самолеты 9 февраля обстреляли школу в селе Кафр Норан вблизи Алеппо.

Напомним, сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.

Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада.