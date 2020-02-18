В Ровно полицейские задержали 32-летнюю учительницу, которая продавала метамфетамин.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

За 600 гривен вчера, 17 февраля, 32-летняя жительница продала метамфетамин. Это же вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ровенского отдела полиции. Около 21:00 местная жительница продала шесть доз метамфетамина.

Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое было направлено на экспертизу.

Известно, что 32-летняя жительница воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений Ровно. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двух патрульных, которые попались на сбыте марихуаны, взяли под стражу с возможностью внесения залога.