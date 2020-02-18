|Скорость ветра:
|4.2 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
В Ровно полицейские задержали 32-летнюю учительницу, которая продавала метамфетамин.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
За 600 гривен вчера, 17 февраля, 32-летняя жительница продала метамфетамин. Это же вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ровенского отдела полиции. Около 21:00 местная жительница продала шесть доз метамфетамина.
Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.
В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое было направлено на экспертизу.
Известно, что 32-летняя жительница воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений Ровно. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве двух патрульных, которые попались на сбыте марихуаны, взяли под стражу с возможностью внесения залога.
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
В Ровно полицейские задержали 32-летнюю учительницу, которая продавала метамфетамин.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
За 600 гривен вчера, 17 февраля, 32-летняя жительница продала метамфетамин. Это же вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ровенского отдела полиции. Около 21:00 местная жительница продала шесть доз метамфетамина.
Кроме того, во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками.
В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ), все изъятое было направлено на экспертизу.
Известно, что 32-летняя жительница воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений Ровно. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве двух патрульных, которые попались на сбыте марихуаны, взяли под стражу с возможностью внесения залога.