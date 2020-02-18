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Об этом сообщает пресс-служба Службы безлпасности Украины.
В СБУ отметидили, что из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении, изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.
По данным следствия, к обустройству тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.
По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает пресс-служба Службы безлпасности Украины.
В СБУ отметидили, что из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении, изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.
По данным следствия, к обустройству тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.
По оценкам экспертов, детонация этих предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.