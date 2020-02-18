Об этом сообщает пресс-служба Службы безлпасности Украины.

В СБУ отметидили, что из тайника, обустроенного в арендованном гаражном помещении, изъяли металлический баллон с почти 30 литрами ртути, две боевые гранаты Ф-1 и два электродетонатора.

По данным следствия, к обустройству тайника причастен один из лидеров столичной группировки, ранее уличенный правоохранителями в совершении тяжких преступлений. Во время обысков у фигуранта дела сотрудники СБУ также обнаружили поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

По оценкам экспертов, этих предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.