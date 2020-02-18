17 февраля в Вознесенском районе задержали 40-летнего ранее судимого жителя Одесской области, ограбившего работницу железнодорожной станции «Александровка».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

После дежурства 52-летняя работница железной дороги направлялась домой и разговаривала по телефону. В это время подбежал преступник и, надев на голову пострадавшей капюшон, вырвал из рук мобильный телефон. После нападения грабитель убежал, а женщина, добравшись домой, рассказала все сыну, который обратился в полицию.

Сотрудники полиции опросили пострадавшую, узнали приметы грабителя и начали его поиски. Местонахождение злоумышленника оперативники установили в течение часа. Также полицейские нашли и изъяли телефон, от которого грабитель уже пытался избавиться.

Ранее неоднократно судимому жителю Одесской области грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что ночью 27 января в Корабельном районе Николаева ограбили 30-летнюю местную жительницу. Потерпевшая рассказала, что преступник напал на неё, как только она вошла в подъезд своего дома по улице Глинки.