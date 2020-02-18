В Харьковской области врачи диагностировали 4 случая острого вирусного гепатита «А» среди школьников.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вирусом заболели ученики школы №1 в селе Боровая.

— По состоянию на 18.02.2020 у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы - 1 больной к КНП ХОР «Областная детская инфекционная клиническая больница» и 3 больных в инфекционное отделение КНП «Боровская центральная районная больница», состояние их удовлетворительное, они получают соответствующее лечение, - говорится в сообщении.

Местная власть вместе с представителями медицинских учреждений начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины возникновения вспышки гепатита.

Напомним, в ноябре прошлого года в Чернигове госпитализировали 27 человек из школы №7 из-за вспышки вирусного гепатита А.