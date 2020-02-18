Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.