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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.
Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.
Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что коронавирус COVID-19 «не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS», большинство пациентов полностью выздоравливают.