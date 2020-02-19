От коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC).

По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых — в провинции Хубэй.

По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире — 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство — в материковом Китае.

Ранее сообщалось, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.