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От коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC).
По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых — в провинции Хубэй.
По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире — 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.
Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство — в материковом Китае.
Ранее сообщалось, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.
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От коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC).
По данным на вторник, 18 февраля, в континентальном Китае от коронавируса умерли еще 136 человек, 132 из которых — в провинции Хубэй.
По последним данным, общее число смертей в материковом Китае достигло 2 004, а число погибших в мире — 2 009. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции.
Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире настоящее время составляет 75 117, большинство — в материковом Китае.
Ранее сообщалось, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку.