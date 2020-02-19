В городе Арциз Одесской области депутат местного горсовета от «Оппозиционного блока» Анатолий Афанасьев подрался с юристом мэрии Александром Михайловым.

Об этом пишет Думская.

В сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором депутат пинает ногой мимо проходящего юриста, а затем бьет его по лицу. Завязалась потасовка. Участников драки разнимали очевидцы.

— Драке предшествовал публичный обмен «любезностями» в соцсетях. Михайлов обвинил Афанасьева в том, что он требует с жителей города плату за оформление бесплатной приватизации земли. Депутат же в ответ написал пост с критикой мэра Владимира Михова, в конце которого обвинил юриста муниципалитета в злоупотреблении алкоголем, а также опубликовал фото лежащего на крыльце человека, заявив что это - Михайлов. Земельный вопрос избранник предпочел не комментировать, — пишет издание.

Конфликт между мэром Арициза и «оппозиционными» депутатами заблокировал принятие бюджета города, что вызвало социальное напряжение и недофинансирование бюджетных учреждений, в том числе детсадов.

— Мэр обвиняет депутатов в шантаже — мол, они лоббируют интересы конкретной компании-перевозчика и поэтому отказываются принимать бюджет. Депутаты в свою очередь заявляют, что мэр нарушает процедуру и превышает полномочия, — отмечает издание.

Запланированная на 18 февраля сессия горсовета не состоялась, а переживающим за судьбу детских садов горожанам Владимир Михов посоветовал прийти на сессию райсовета —оказывается, в полном объеме обеспечить дошкольные учреждения всем необходимым город не может, а финансировать их из двух источников запрещено законодательством.

Как сообщалось, из-за остановки финансирования все детские сады города Арциза могут быть отключены от электроснабжения из-за долгов.