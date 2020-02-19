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Двенадцать учеников с диагнозом пищевое отравление госпитализировали в Збаражскую больницу на Тернопольщине.
Об этом сообщается в сводке ГСЧС.
В сообщение отмечается, что все они ели в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой.
«19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 — 2005 г. р.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.
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Двенадцать учеников с диагнозом пищевое отравление госпитализировали в Збаражскую больницу на Тернопольщине.
Об этом сообщается в сводке ГСЧС.
В сообщение отмечается, что все они ели в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой.
«19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 — 2005 г. р.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.